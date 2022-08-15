سياسة
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لبدء عملياتها بدعم فعاليات كأس العالم.. قطر تدشن طائرات تايفون في بريطانيا
من المقرر أن يُجرى نقل طائرات "تايفون" من بريطانيا إلى قطر خلال الشهر الحالي لبدء عملياتها من خلال تقديم الدعم لفعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022.
لبدء عملياتها بدعم فعاليات كأس العالم.. قطر تدشن طائرات تايفون في بريطانيا
ستُنقل الطائرات إلى قطر خلال الشهر الحالي لبدء عملياتها من خلال تقديم الدعم لفعاليات كأس العالم  / AFP
15 أغسطس 2022

شهدت قاعدة "وارتن" الجوية في بريطانيا الاثنين حفلاً لتدشين طائرات "تايفون" القطرية بمشاركة وزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره البريطاني بن والاس.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه "سيجرى نقل الطائرات إلى قطر خلال الشهر الحالي لبدء عملياتها من خلال تقديم الدعم لفعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي جرى استلامها حسب الجدول الزمني المتفق عليه".

وتستضيف قطر مونديال كرة القدم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول القادمين.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن قطر ستتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات "تايفون" في أغسطس/آب 2022.

كما أفاد الملحق العسكري القطري لدى المملكة المتحدة العميد الركن علي محمد الفضالة، في تصريحات للوكالة في مايو الماضي، بانتهاء تدريب وإعداد الطواقم القطرية العملياتية والفنية لطائرات "تايفون" التي جرى شراؤها.

وفي ديسمبر 2017، وقَّعت قطر وشركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية (BEA Systems) عقداً لتزويد الدوحة بـ24 طائرة "تايفون" و9 طائرات "هوك"، بقيمة 5.1 مليار جنيه إسترليني (6.3 مليار دولار).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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