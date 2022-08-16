سياسة
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هآرتس: الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل خمسة أطفال في قطاع غزة
اعترف الجيش الإسرائيلي بقتل خمسة أطفال فلسطينيين خلال غارة جوية في هجومه الأخير على قطاع غزة، وكان الجيش صرح مباشرة بعد مقتل الأطفال أنهم قُتلوا على الأرجح بصاروخ أخطأ هدفه أطلقته حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
هآرتس: الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل خمسة أطفال في قطاع غزة
تتراوح أعمار الأطفال بين 3 و15 عاماً
16 أغسطس 2022

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي أكدوا أن الجيش مسؤول عن مقتل خمسة أطفال في اليوم الأخير من التصعيد الذي حصل في قطاع غزة بداية أغسطس/آب الجاري.

ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر أمنية أن تحقيقاً للجيش في الحادث، الذي وقع في 7 أغسطس في مقبرة الفالوجة شرقي جباليا، خلص إلى مقتل الأطفال الفلسطينيين جراء غارة جوية إسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي صرح مباشرة بعد مقتل الأطفال، أنهم قُتلوا على الأرجح بصاروخ أخطأ هدفه أطلقته حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

والأطفال الخمسة هم جميل الدين نجم (3 أعوام) وجميل إيهاب نجم (13عاماً) ومحمد نجم (16 عاماً) وحامد نجم (16عاماً) ونظمي كرش (15 عاماً). ووفقاً لمجلس اللاجئين النرويجي شارك ثلاثة منهم في برنامج دعم لضحايا الصدمات في غزة.

وعلى مدى ثلاثة أيام اندلعت مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة الأسبوع الماضي انتهت بالتوصل إلى وقف إطلاق نار، بوساطة مصرية.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي في استشهاد 49 شخصاً بينهم 17 طفلاً، فيما أصيب 360 آخرون بجراح مختلفة، وفق إحصائية رسمية لوزارة الصحة في قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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