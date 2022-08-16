وقع حريق تسبب في انفجار ذخائر صباح الثلاثاء بقاعدة عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها موسكو في العام 2014، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وبدأ الحريق قرب الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي (03:15 بتوقيت غرينتش) في مستودع مؤقت للذخائر بقاعدة روسية في منطقة جانكوي الشمالية، حسبما جاء في بيانٍ لوزارة الدفاع نقلته وكالات الأنباء الروسية.

وقالت الوزارة: "بعد الحريق، انفجرت ذخائر".

وأُصيب مدنيان بجروح، وفق ما قال حاكم شبه جزيرة القرم سيرجي أكسيونوف الذي زار موقع الحريق. وجرت عملية إجلاء للسكان في قرية مجاورة.

وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، كانت الانفجارات مستمرة، حسبما أكّد أكسيونوف على تليغرام.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بأن فرق الإطفاء تواصل أعمال إخماد الحريق .

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع من انفجار ذخائر، تُستخدم في الطيران العسكري، في مستودع يقع في أرض تابعة للمطار العسكري في ساكي غرب شبه جزيرة القرم، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وتقع شبه جزيرة القرم على خط المواجهة بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية التي أطلقت عملية عسكرية ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

وتُحلّق طائرات روسية بشكل شبه يومي من شبه جزيرة القرم لضرب أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة كييف، ويقع عديد من مناطق شبه الجزيرة هذه ضمن نطاق عمليات المدافع والطائرات الأوكرانية.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري في مارس/آذار 2014.