سياسة
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ممثل الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في قتل مدنيين في التصعيد الأخير بغزة
دعا ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، في أثناء زيارته قطاع غزة الثلاثاء إلى التحقيق في مقتل مدنيين فلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، والذي قُتل فيه 17 طفلاً وأصيب عشرات.
ممثل الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في قتل مدنيين في التصعيد الأخير بغزة
بورغسدورف عبّر عن حزنه "للمشاهد التي رآها والقصص التي سمعها من تجارب شخصية لمدنيين تأثروا خلال الصراع الأخير" / AFP
16 أغسطس 2022

دعا الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إلى فتح "تحقيق نزيه" في حوادث مقتل مدنيين فلسطينيين خلال الصراع العسكري الأخير في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة لممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، على هامش زيارته لمجمّع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

ووصل بورغسدورف إلى قطاع غزة الثلاثاء عبر معبر بيت حانون "إيرز" (شمال)، على رأس وفد مكوّن من 9 شخصيات من رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في فلسطين.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي: "كل من كان مسؤولاً عن مقتل المدنيين في غزة خلال الصراع الأخير يجب أن يُقدَّم للعدالة".

وعبّر عن حزنه "للمشاهد التي رآها والقصص التي سمعها من تجارب شخصية لمدنيين تأثروا خلال الصراع الأخير".

وطالب بورغسدورف الأطراف (لم يحددها) التي "تنشر أدوات ومعدات عسكرية لتحقيق أهدافها، بمراعاة مبادئ إنسانية أساسية، أبرزها عدم استهداف المنشآت المدنية والمدنيين".

وأردف: "كما عليهم أن يلتزموا المحاذير بعدم استخدام قوة عسكرية غير مناسبة وقاتلة، فضلاً عن توفير الحماية للمدنيين بخاصة النساء والأطفال".

وفي 5 أغسطس/آب الجاري، شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة، استهدفت حركة الجهاد الإسلامي، واستمرت لمدة 3 أيام، وأسفرت عن مقتل 49 فلسطينياً بينهم 17 طفلاً وإصابة مئات.

ومن جانب آخر، قال "بورغسدورف" إن الاتحاد وقّع "اتفاقية لدعم أونروا بمبلغ 97 مليون يورو خلال عام 2022".

وأردف أن الاتحاد الأوروبي سيدعم "أونروا" خلال العامين القادمين (2023 و2024) بنفس المبلغ.

لكنه استدرك قائلاً إن الدعم المقدّم للفلسطينيين "لن يُحدث تغييراً مادام لم يُتوصل إلى اتفاق سياسي وسلام دائم".

وطالب بورغسدورف الفلسطينيين بـ"التوحّد وتشكيل حكومة شفافة ومُنتخبة بشكل ديمقراطي تحكم قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضاف: "الديمقراطية والوحدة في غزة والضفة، هما الضامنان الوحيدان لإنهاء الوضع الحالي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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