قال الجيش الأمريكي الثلاثاء إنه أجرى اختبارا لصاروخ "مينيتمان-3" الباليستي العابر للقارات، الذي كان تأجل إطلاقه لتجنُّب تصعيد التوتر مع الصين خلال استعراضها للقوة قرب تايوان هذا الشهر.

وقال الجيش في بيان إن الاختبار يُظهِر "جاهزية القوى النووية الأمريكية ويوفر الثقة بمدى فتك وفاعلية الردع النووي للولايات المتحدة".

وقال الجيش إن نحو 300 من هذه الاختبارات أُجريَ من قبل ولم تكن نتيجة أي حدث عالمي بعينه.

وفي أبريل/نيسان ألغى الجيش الأمريكي اختباراً لصاروخه الباليستي العابر للقارات "مينيتمان-3"، لخفض التوتر النووي مع روسيا في أثناء حربها المستمرة في أوكرانيا.

ويُعَدّ الصاروخ مينيتمان-3 القادر على حمل سلاح نووي، وهو من إنتاج شركة بوينغ، سلاحاً مهمّاً في ترسانة الجيش الأمريكية الاستراتيجية، إذ يزيد مدى هذا الصاروخ على 9660 كيلومتراً ويمكنه التحليق بسرعة تقترب من 24 ألف كيلومتر في الساعة.

وتُحفَظ هذه الصواريخ في مستودعات تحت الأرض في أماكن متفرقة تحت إدارة أطقم الإطلاق.