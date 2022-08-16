سياسة
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العراق.. مقتدى الصدر يعلن تأجيل تظاهرات السبت حتى إشعار آخر
أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر تأجيل التظاهرات التي كان دعا لها السبت إلى إشعار آخر، وقال في بيان: "إن كنتم تراهنون على حرب أهلية فأنا أراهن على حفظ السلم الأهلي".
العراق.. مقتدى الصدر يعلن تأجيل تظاهرات السبت حتى إشعار آخر
منذ 30 يوليو/تموز الماضي، يواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء / AFP
16 أغسطس 2022

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الثلاثاء، تأجيل التظاهرات التي كان دعا لها السبت، حتى إشعار آخر.

وقال الصدر في بيان: "أعلن تأجيل موعد تظاهرة يوم السبت إلى إشعار آخر".

وأضاف: "سيبقى الشعب على اعتصامه حتى تحقيق مطالبه" (في إشارة إلى اعتصام أنصاره في المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان منذ اقتحامه في 30 يوليو/تموز الماضي).

وأردف الصدر مخاطباً من سمَّاهم "الفاسدين": "إننا مستمرّون بالإصلاح والثورة ضدّ فسادكم".

وتابع: "إن كنتم تراهنون على حرب أهلية فأنا أراهن على حفظ السلم الأهلي".

وكان التيار الصدري دعا إلى مظاهرة مليونية السبت 20 أغسطس/آب الجاري وسط العاصمة العراقية بغداد، ضد ما سمَّاه "الفساد والمليشيات والأحزاب الفاسدة المتسلطة".

وفي 3 أغسطس الجاري، دعا الصدر في خطاب متلفز إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة "على أن لا يكون للوجوه القديمة وجود بعد الآن، من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية، وعملية ديمقراطية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي".

والأحد أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، ردّاً على طلب زعيم التيار الصدري بحله خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً.

وأوضح المجلس في بيان أنه "ناقش طلب السيد مقتدى الصدر المؤرخ في 10 أغسطس ‏‏الجاري الخاصّ بحلّ مجلس النواب" وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ومنذ 30 يوليو الماضي يواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء رفضاً لترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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