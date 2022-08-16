سياسة
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أقار وريزنيكوف يبحثان مستجدات الأوضاع بأوكرانيا وملف تصدير الحبوب
في اتصال هاتفي بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف آخر المستجدات بأوكرانيا، كما بحثا ملف تصدير الحبوب إلى الأسواق العالمية.
أقار وريزنيكوف يبحثان مستجدات الأوضاع بأوكرانيا وملف تصدير الحبوب
خلوصي أقار وأوليكسي ريزنيكوف بحثا أيضاً ملف تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية / AA
16 أغسطس 2022

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف آخر المستجدات في أوكرانيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الثلاثاء، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأوضح البيان أن أقار وريزنيكوف تناولا أيضاً ملف تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

وشدد أقار خلال المكالمة على ضرورة إحلال السلام ووقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، مبيناً أن تركيا ستواصل جهودها في هذا الشأن وستستمر في فعل ما يقع على عاتقها حيال إيصال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة بالمواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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