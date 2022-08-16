سياسة
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مسؤول أوروبي: الجفاف بأوروبا ربما يكون الأسوأ منذ 500 عام
قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية يوهانس باهريك إن أوروبا ربما تكون في خضم أسوأ موجة جفاف منذ خمسمئة عام.
مسؤول أوروبي: الجفاف بأوروبا ربما يكون الأسوأ منذ 500 عام
 منسوب المياه في نهر الراين في ألمانيا انخفض إلى أقل من 40 سم / AFP
16 أغسطس 2022

قالت المفوضية الأوروبية الثلاثاء إن أوروبا ربما تكون في خضم أسوأ موجة جفاف منذ خمسمئة عام، إذ تعاني دول أوروبية ارتفاع درجات الحرارة وقلة تساقط الأمطار.

وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية يوهانس باهريك: ”من الصعب في الوقت الراهن قول أي شيء لأن (موجة) الجفاف هذه لا تزال مستمرة، لذا لا يمكننا تقديم إجابة محددة.. ولكن يبدو بالنظر إلى البيانات المتوافرة لدينا في الوقت الحالي أن هذا العام أسوأ من عام 2018.. وعام 2018 نفسه كان الأسوأ (من حيث الجفاف) منذ عام 1540 أي منذ خمسمئة عام”. .

يؤثر الجفاف على نصف أوروبا تقريباً ويلحق أضراراً بالزراعة ويفرض قيوداً على استخدام المياه ويتسبب في اندلاع حرائق الغابات كما يهدد الكائنات المائية.

من المتوقع لفترة الجفاف التي تعانيها أوروبا أن تستمر، فيما يقول الخبراء إنه قد يكون أسوأ جفاف منذ خمسمئة عام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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