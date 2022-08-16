قالت المفوضية الأوروبية الثلاثاء إن أوروبا ربما تكون في خضم أسوأ موجة جفاف منذ خمسمئة عام، إذ تعاني دول أوروبية ارتفاع درجات الحرارة وقلة تساقط الأمطار.

وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية يوهانس باهريك: ”من الصعب في الوقت الراهن قول أي شيء لأن (موجة) الجفاف هذه لا تزال مستمرة، لذا لا يمكننا تقديم إجابة محددة.. ولكن يبدو بالنظر إلى البيانات المتوافرة لدينا في الوقت الحالي أن هذا العام أسوأ من عام 2018.. وعام 2018 نفسه كان الأسوأ (من حيث الجفاف) منذ عام 1540 أي منذ خمسمئة عام”. .

يؤثر الجفاف على نصف أوروبا تقريباً ويلحق أضراراً بالزراعة ويفرض قيوداً على استخدام المياه ويتسبب في اندلاع حرائق الغابات كما يهدد الكائنات المائية.

من المتوقع لفترة الجفاف التي تعانيها أوروبا أن تستمر، فيما يقول الخبراء إنه قد يكون أسوأ جفاف منذ خمسمئة عام.