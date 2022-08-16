سياسة
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ألمانيا.. هبوط معنويات المستثمرين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة على الاستهلاك
هبطت معنويات المستثمرين الألمان بشكل طفيف في أغسطس/آب بسبب القلق من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على الاستهلاك الخاص والإشارة إلى أن أكبر اقتصاد بأوروبا بدأ يسقط في براثن الركود.
ألمانيا.. هبوط معنويات المستثمرين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة على الاستهلاك
قلق في ألمانيا من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على الاستهلاك الخاص / AA
16 أغسطس 2022

هبطت معنويات المستثمرين الألمان بشكل طفيف في أغسطس/آب بسبب القلق من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على الاستهلاك الخاص والإشارة إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا بدأ يسقط في براثن الركود.

وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية اليوم الثلاثاء إن مؤشره للثقة الاقتصادية انخفض إلى -55.3 نقطة من -53.8 في يوليو/تموز.

وقال مايكل شرودر الباحث في المعهد في بيان: "استمرار معدلات التضخم المرتفعة والتكاليف الإضافية المتوقعة للتدفئة والطاقة تؤدي إلى انخفاض توقعات الأرباح لقطاع الاستهلاك الخاص".

وأضاف: "على نقيض ذلك تتحسن توقعات القطاع المالي بسبب الزيادة الإضافية المفترضة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل".

وشهد الاقتصاد الألماني ركوداً بالربع الثاني وأصبح على حافة الانكماش بسبب حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وجائحة كورونا وتعطل الإمدادات. ويبلغ معدل التضخم في ألمانيا 8.5%.

وقال وزير المالية كريستيان ليندنر الأسبوع الماضي إن الوضع الاقتصادي يتدهور في ألمانيا والتوقعات المستقبلية هشة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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