يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مدينة لفيف الأوكرانية الخميس تلبية لدعوة نظيره فولوديمير زيلينسكي.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان الثلاثاء أن زيارة العمل التي سيجريها الرئيس أردوغان ستستغرق يوماً واحداً.

ولفتت إلى أنه سيجري استعراض العلاقات التركية-الأوكرانية التي بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية بكل أوجهها خلال لقاء الرئيسين أردوغان وزيلينسكي.

كما لفتت إلى أن من المقرر إجراء لقاء ثلاثي يضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيسين أردوغان وزيلينسكي خلال الزيارة.

وسيتناول اللقاء الثلاثي سبل تعزيز أنشطة الآلية المشكلة لشحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية والخطوات التي يمكن الإقدام عليها لإيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الحرب بين روسيا وأكرانيا.