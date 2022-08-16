سياسة
1 دقيقة قراءة
أردوغان يزور لفيف الأوكرانية الخميس للقاء زيلينسكي وغوتيريش
من المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مدينة لفيف الأوكرانية الخميس تلبية لدعوة من نظيره فولوديمير زيلينسكي.
أردوغان يزور لفيف الأوكرانية الخميس للقاء زيلينسكي وغوتيريش
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يزور مدينة لفيف الأوكرانية الخميس / Others
16 أغسطس 2022

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مدينة لفيف الأوكرانية الخميس تلبية لدعوة نظيره فولوديمير زيلينسكي.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان الثلاثاء أن زيارة العمل التي سيجريها الرئيس أردوغان ستستغرق يوماً واحداً.

ولفتت إلى أنه سيجري استعراض العلاقات التركية-الأوكرانية التي بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية بكل أوجهها خلال لقاء الرئيسين أردوغان وزيلينسكي.

كما لفتت إلى أن من المقرر إجراء لقاء ثلاثي يضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيسين أردوغان وزيلينسكي خلال الزيارة.

وسيتناول اللقاء الثلاثي سبل تعزيز أنشطة الآلية المشكلة لشحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية والخطوات التي يمكن الإقدام عليها لإيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الحرب بين روسيا وأكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us