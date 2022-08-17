سياسة
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صحيفة فرنسية: الخطوط التركية الأكثر نشاطاً وربحاً في أزمة الأجواء بأوروبا
أكدت صحيفة "Les echos" الفرنسية، استناداً إلى تقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية يوروكونترول، أن الخطوط الجوية التركية تعد من شركات الطيران الأكثر نشاطاً عالمياً، ونجحت في تحقيق أرباح كبيرة وإحراز مراكز متقدمة في الترتيب العالمي.
صحيفة فرنسية: الخطوط التركية الأكثر نشاطاً وربحاً في أزمة الأجواء بأوروبا
صحيفة فرنسية: الخطوط التركية الأكثر نشاطاً وربحاً في أزمة الأجواء بأوروبا / AA
17 أغسطس 2022

قالت صحيفة "Les Echos" الفرنسية إن الخطوط الجوية التركية أضحت "الرابح الأكبر في أزمة الأجواء الأوروبية"، وذلك تعليقاً على النجاح الذي حققته الشركة في النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك في مقال نشرته الصحيفة الثلاثاء تحت عنوان "الخطوط الجوية التركية تبرز كأكبر رابح في أزمة الأجواء الأوروبية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوط الجوية التركية كانت الأكثر ربحاً بين شركات الطيران التقليدية في أوروبا، وأول شركة طيران دولية حققت أرباحاً عام 2021.

وأفادت بأنها حققت أرباحاً بلغت قيمتها 737 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022.

ولفتت إلى أن الخطوط الجوية التركية تعد الأكثر نشاطاً بين شركات الطيران التقليدية النشطة في الأجواء الأوروبية بمعدل 1506 رحلات يومية.

وذكرت أن الترتيب العالمي للخطوط الجوية التركية في سوق الشحن الجوي ارتفع من المركز العاشر إلى الرابع، مشيرة إلى أنها ضاعفت إيراداتها من الشحن منذ عام 2019.

ويصل عدد الدول التي تطير إليها الخطوط الجوية التركية إلى 129 دولة، بمجموع 338 وجهة.

وبالإضافة إلى نقل الركاب، تعمل الخطوط الجوية التركية جسراً مهمّاً لتطوير العلاقات التجارية الدولية عبر تقديم خدمات نقل البضائع ضمن شبكة رحلاتها الواسعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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