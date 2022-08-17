نظمت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ندوة في العاصمة الفرنسية باريس، حول إصلاح هيكلة مجلس الأمن الدولي.

وأقيمت الندوة الثلاثاء في أحد فنادق باريس، وشارك فيها نائب رئيس دائرة الاتصال تشاغتاي أوزدمير، والمستشار الأول بالسفارة التركية بباريس أوزغور أرسلان، إلى جانب عدد كبير من الحضور.

وانطلقت الندوة بعنوان "إصلاح مجلس الأمن الدولي: مقاربة لإعادة تأسيس النظام الدولي"، وناقش فيها الأكاديميون والخبراء المطالب القديمة والحديثة حول إصلاح مجلس الأمن الدولي.

وقال الأستاذ المساعد قيليج بوغرا قانات منسق مكتب وقف "سيتا" للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في واشنطن، مدير الندوة، إنهم يعتزمون إجراء سلسلة ندوات بهذا الخصوص لدى 10 دول مختلفة خلال الأسبوعين المقبلين.

وأكد بوغرا قانات على أن إصلاح مجلس الأمن الدولي ضرورة ملحة لا مجرد خيار.