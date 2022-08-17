سياسة
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شاهد | مسيّرة تركية ترصد إجبار اليونان مهاجرين على العودة إلى تركيا
نشرت وزارة الدفاع التركية على حسابها الرسمي على تويتر، مقطعاً مصوراً التقطته إحدى المسيرات التابعة لها يُظهر عملية إنقاذ مهاجرين غير نظاميين أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية عبر قارب مطاطي.
شاهد | مسيّرة تركية ترصد إجبار اليونان مهاجرين على العودة إلى تركيا
مسيّرة ترصد إنقاذ مهاجرين غير نظاميين أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية / وزارة الدفاع التركية
17 أغسطس 2022

رصدت طائرة مسيّرة تركية تابعة لقيادة القوات البحرية، عملية إنقاذ مهاجرين غير نظاميين أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية عبر قارب مطاطي.

ويظهر في المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع التركية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إجبار خفر السواحل اليوناني الثلاثاء المهاجرين على ركوب قارب مطاطي قبالة سواحل قره بورون شمالي ولاية إزمير التركية.

وحسب المشاهد، تدفع فرق خفر السواحل اليونانية القارب المطاطي إلى المياه الإقليمية التركية.

وعقب إبلاغ خفر السواحل التركية بعملية الدفع، تباشر الفرق المختصة عملية إنقاذ المهاجرين غير النظاميين.

يُذكر أن مجلة "در شبيغل" الألمانية، نشرت في 28 يوليو/تموز الماضي تحقيقاً يكشف أنّ الإدارة السابقة لوكالة مراقبة الحدود "فرونتكس" كانت على علم بعمليات ترحيل غير قانونية لمهاجرين قادمين إلى اليونان، بطريقة غير قانونية ووحشية في بعض الأحيان، باتجاه تركيا، كما شاركت في تمويل هذه العمليات.

ويكشف التحقيق تفاصيل عدّة، مثل سحب خفر السواحل اليونانيين في الخامس من أغسطس/آب 2020 زورقاً مطّاطياً على متنه ثلاثون مهاجراً باتجاه تركيا لا اليونان. وصوّرت طائرة تابعة لفرونتكس المشهد، في أثناء تنفيذها دوريّةً في المكان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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