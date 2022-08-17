قال مصدر عسكري كوري جنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين كروز من بلدة أونشون الواقعة على الساحل الغربي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وأضاف المصدر أن السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحلل تفاصيل رحلة الصاروخين بما في ذلك مداهما.

وتأتي عمليات الإطلاق في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يوم الثلاثاء تدريباتهما الأولية المشتركة التي تستمر أربعة أيام استعداداً لمناورة (أولشي فريدم شيلد) بالذخيرة الحية التي تأجلت طويلاً وتقام في الفترة من 22 أغسطس/آب إلى أول سبتمبر/أيلول.

وقلصت الحليفتان التدريبات العسكرية المشتركة في السنوات القليلة الماضية بسبب كوفيد-19 ولتخفيف التوتر مع كوريا الشمالية التي قالت إن التدريبات تمهيد للغزو.

وفي غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان شاركت في مناورة للدفاع الصاروخي البالستي قبالة سواحل هاواي الأسبوع الماضي، وهي أول تدريبات من هذا النوع منذ عام 2017 مع تراجع العلاقات بين سول وطوكيو لأدنى مستوياتها منذ سنوات.

وبينما لم تُجر ِبيونغيانغ تجربة صاروخية منذ شهرين، فإنها حاربت تفشي كوفيد-19 لعدة أشهر قبل إعلانها النصر على الفيروس الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، لوحظ أن كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية محتملة ستكون الأولى منذ عام 2017.

وفي غضون ذلك، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول اليوم الأربعاء إنه مستعد لتقديم مساعدة اقتصادية لكوريا الشمالية إذا أنهت برنامجها النووي وبدأت في نزع الأسلحة النووية، وذلك في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه.