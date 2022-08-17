سياسة
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بعد قرار تبادل السفراء مع إسرائيل.. جاوش أوغلو: سنواصل الدفاع عن فلسطين
صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو بأن بلاده وإسرائيل قررتا تبادل تعيين السفراء، مؤكّداً أن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق فلسطين. من جهته اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد أن استئناف العلاقات مع تركيا يشكّل "ذخراً هامّاً للاستقرار الإقليمي".
بعد قرار تبادل السفراء مع إسرائيل.. جاوش أوغلو: سنواصل الدفاع عن فلسطين
جاوش أوغلو: سنواصل الدفاع عن فلسطين / AA
17 أغسطس 2022

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن بلاده وإسرائيل قررتا تبادل تعيين السفراء.

وأكّد جاوش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء مع نظيره القرغيزي جينبك كولوباييف في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة، أن بلاده ستواصل الدفاع عن حقوق فلسطين.

من جهته اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن استئناف العلاقات مع تركيا يُشكل "ذخراً هامّاً للاستقرار الإقليمي".

وقال في تصريح مكتوب: "استئناف العلاقات مع تركيا يشكّل ذخراً هامّاً للاستقرار الاقليمي، وبشرى اقتصادية هامة جدّاً لمواطني إسرائيل، سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".

وقال مكتب لابيد إنه "في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل وتركيا تستعيدان السفيرين والقنصلين العامَّين".

وأضاف: "لاحقاً للاتفاقات التي تحققت في أثناء زيارة رئيس الوزراء يائير لابيد لأنقرة ولقائه مع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، ولاحقاً للاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الوزراء والرئيس التركي أردوغان، وعلى ضوء التطورات الإيجابية التي وقعت في العلاقات بين البلدين على مدار العام الأخير، قرّر البلدان العودة إلى التمثيل الدبلوماسي الكامل".

وتابع: "تَحدَّث أمس مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز، مع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، واتفق معه على ذلك".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "تقرر إعادة رفع مستوى العلاقات الإسرائيلية التركية لتبلغ التمثيل الدبلوماسي الكامل مع عودة السفيرين والقنصلين العامَّين من الدولتين".

وأضاف: "تشكّل استعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية استمراراً للاتجاه الإيجابي الذي تشهده علاقات البلدين على مدار العام المنصرم، منذ زيارة رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ لأنقرة، والزيارتين المتبادلتين من وزيرَي الخارجية (التركي والإسرائيلي) للقدس وأنقرة".

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سيساهم تحسين العلاقات في تعميق العلاقات بين الشعبين وفي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين، كما سيساهم ذلك في تعزيز الاستقرار الإقليمي".

بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تغريدة على تويتر: "أُشيد بتجديد العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا، وهو تطوُّر مهمّ قدناه خلال العام الماضي، سيشجع إقامة علاقات اقتصادية أكبر، وسياحة متبادلة، وصداقة بين الشعبين الإسرائيلي والتركي".

وأضاف هرتسوغ: "علاقات حسن الجوار وروح الشراكة في الشرق الأوسط أمران مهمَّان لنا جميعاً، يمكن لأعضاء جميع الأديان، مسلمين ويهوداً ومسيحيين، العيش معاً في سلام، وعليهم ذلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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