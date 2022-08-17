أصيب 10 أشخاص، الأربعاء، في أثناء محاولتهم الهروب من قطار كان يمرّ بجانب منطقة تشهد حرائق غابات شرق إسبانيا.

وقالت السلطات إن عدداً من ركاب القطار أصيبوا لدى محاولتهم الخروج منه، بينما كان سائقه يطالبهم بالانتظار وهو يعمل على تغيير مساره، حسب وكالة "أسوشيتيد برس".

وكان القطار يسير في منطقة فالنسيا، منذ مساء الثلاثاء، عندما قرر السائق عكس مساره بسبب حرائق الغابات.

من جهتهم، قال مسؤولون إن بعض الركاب نزلوا من القطار عندما توقف في منطقة ريفية، بمن فيهم أولئك الذين حطّموا النوافذ للفرار.

وما زال شرق إسبانيا يعاني من حرائق الغابات المشتعلة منذ السبت الماضي.

وأجبر حريق أكبر حول منطقة "فال ديبو" أكثر من 1500 شخص على إخلاء البلدات والقرى منذ نهاية الأسبوع.