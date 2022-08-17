سياسة
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إصابة 10 في أثناء خروجهم من قطار قرب حريق للغابات بإسبانيا
قالت السلطات الإسبانية إن عدداً من ركاب قطار أصيبوا في أثناء محاولتهم الهروب، بينما كان يستعد سائق القطار لتغيير مساره بسبب حرائق الغابات.
إصابة 10 في أثناء خروجهم من قطار قرب حريق للغابات بإسبانيا
يكافح رجال الإطفاء رياحاً قوية في محاولة لمحاربة حريق غابات ضخم خرج عن السيطرة في جنوب شرق إسبانيا / AFP
17 أغسطس 2022

أصيب 10 أشخاص، الأربعاء، في أثناء محاولتهم الهروب من قطار كان يمرّ بجانب منطقة تشهد حرائق غابات شرق إسبانيا.

وقالت السلطات إن عدداً من ركاب القطار أصيبوا لدى محاولتهم الخروج منه، بينما كان سائقه يطالبهم بالانتظار وهو يعمل على تغيير مساره، حسب وكالة "أسوشيتيد برس".

وكان القطار يسير في منطقة فالنسيا، منذ مساء الثلاثاء، عندما قرر السائق عكس مساره بسبب حرائق الغابات.

من جهتهم، قال مسؤولون إن بعض الركاب نزلوا من القطار عندما توقف في منطقة ريفية، بمن فيهم أولئك الذين حطّموا النوافذ للفرار.

وما زال شرق إسبانيا يعاني من حرائق الغابات المشتعلة منذ السبت الماضي.

وأجبر حريق أكبر حول منطقة "فال ديبو" أكثر من 1500 شخص على إخلاء البلدات والقرى منذ نهاية الأسبوع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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