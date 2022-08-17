سياسة
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الصين ترسل قوات إلى روسيا في إطار تدريب مشترك
تعتزم وزارة الدفاع الصينية، إرسال قوات عسكرية إلى روسيا في إطار تدريبات مشتركة تشمل عدداً من الدول.
الصين ترسل قوات إلى روسيا في إطار تدريب مشترك
بكين تعلن عزمها إرسال قوات عسكرية إلى روسيا في إطار تدريبات مشتركة تشمل عدداً من الدول / AA
17 أغسطس 2022

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، الأربعاء، عزمها إرسال قوات عسكرية إلى روسيا في إطار تدريبات مشتركة تشمل عدداً من الدول.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مشاركة الصين في مناورات "فوستوك" المقرر تنفيذها بين 30 أغسطس/آب الجاري و5 سبتمبر/أيلول المقبل، "لا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الحالي".

وأوضحت أن مساهمة الصين في التدريبات المشتركة "جزء من اتفاق تعاون ثنائي سنوي مستمر مع روسيا".

وأشار البيان إلى أن الهدف من المناورات "تعميق التعاون العمليّ والوديّ مع جيوش الدول المشاركة، إضافة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الأطراف المشاركة، وتعزيز القدرة على الاستجابة للتهديدات الأمنية المختلفة".

ومن المقرر أن تشمل المناورات بجانب الصين وروسيا، كلاً مِن الهند وبيلاروس ومنغوليا وطاجيكستان ودول أخرى.

وقُبيل بدء روسيا حربها على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، أعلنت بكين وموسكو شراكة "بلا حدود"، رغم أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنهم لم يروا الصين "تتهرب من العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة على روسيا، أو تزودها بمعدات عسكرية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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