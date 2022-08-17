سياسة
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الشرطة البريطانية تكشف عن اعتقال رجل كان "يريد قتل الملكة".. ما القصة؟
أُبلِغت محكمة بريطانية، بأنّ رجلاً اعتُقل وبحوزته قوس ونشاب في منزل الملكة إليزابيث بقلعة وندسور يوم عيد الميلاد العام الماضي، قال "أنا هنا لقتل الملكة".
الشرطة البريطانية تكشف عن اعتقال رجل كان "يريد قتل الملكة".. ما القصة؟
الملكة إليزابيث الثانية / AA
17 أغسطس 2022

تلقّت محكمة بريطانية، الأربعاء، بلاغاً بأن رجلاً اعتُقل وبحوزته قوس ونشاب في منزل الملكة إليزابيث بقلعة وندسور يوم عيد الميلاد العام الماضي، قال "أنا هنا لقتل الملكة".

وأُبلغت المحكمة أن جاسوانت سينغ تشايل (20 عاماً)، المتهم بموجب قانون "الخيانة" البريطاني، ظهر في قلعة وندسور معتمراً غطاءً للرأس وقناعاً. وقال ضابط شرطة إنه بدا وكأنه حارس في فيلم سينمائي.

وكانت الملكة في القلعة في ذلك الوقت يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، مع ابنها وولي عهدها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وآخرين من العائلة.

وبعد تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب، اتُّهم تشايل بالتهديد بالقتل وحيازة سلاح هجومي بموجب المادة 2 من قانون الخيانة لعام 1842.

وتوضح هذه المادة تفاصيل العقوبة على "إلقاء أسلحة نارية أو تصويبها، أو إلقاء أو استخدام أي مادة أو سلاح عدواني، بقصد إيذاء جلالة الملكة أو ترويعها".

وقال تشايل وهو من "ساوثهامبتون" في جنوب إنجلترا خلال جلسة استماع في محكمة "وستمنستر" الابتدائية بلندن، إنه "يريد الانتقام من المؤسسة الحاكمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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