أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن بلاده تعمل بشكل مكثّف على إزالة العقبات أمام الشحن والنقل بين الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره القرغيزي جينبك كولوباييف، الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

وأوضح جاوش أوغلو أن هدفهم يتمثّل في جعل المنطقة، التي تضمّ الدول الشقيقة كافة بدءاً من تركيا وصولاً إلى قرغيزيا، مركزاً لوجيستياً.

وعلى الصعيد الثنائي لفت الوزير أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وقرغيزيا اقترب من حاجز المليار دولار، لافتاً إلى ضرورة تحديد أهداف جديدة.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 64 في المئة السنة الماضية.

وفي سياق منفصل، قال جاوش أوغلو إنه بحث مع نظيره القرغيزي، خلال الاجتماع الذي عقداه قُبيل المؤتمر الصحفي، مكافحة الإرهاب لا سيما تنظيم "كولن" الإرهابي.

وتابع: "تنظيم كولن يشكل تهديداً داخل الدول التي يتواجد فيها، هو تهديد لاستقرار تلك الدول".

وذكر الوزير التركي أنه بحث مع نظيره العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية مثل أوكرانيا وأفغانستان.

كما لفت إلى ضرورة تعزيز التضامن بين الدول التركية، مؤكداً أن بلاده ترى في علاقاتها مع دول آسيا الوسطى أولوية أساسية واستراتيجية في سياستها الخارجية.

وأوضح جاوش أوغلو في ختام حديثه أن قرغيزيا ستتسلّم الأمانة العامة لمنظمة الدول التركية خلال الدورة المقبلة.