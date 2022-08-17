سياسة
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رصد 50 انتهاكاً إسرائيلياً بحقّ الصحفيات الفلسطينيات خلال ستة أشهر
رصدت وزارة الإعلام الفلسطينية، 50 انتهاكاً إسرائيلياً بحقّ الصحفيات خلال النصف الأول من 2022. وأشارت إلى تسجيلها 281 اعتداءً بحقّ الصحفيات منذ عام 2016، وحتى منتصف 2022.
رصد 50 انتهاكاً إسرائيلياً بحقّ الصحفيات الفلسطينيات خلال ستة أشهر
ارتكبت إسرائيل 50 انتهاكاً بحقّ الصحفيات خلال النصف الأول من 2022 / AFP
17 أغسطس 2022

قالت وزارة الإعلام الفلسطينية، الأربعاء، إنها رصدت 50 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيات خلال النصف الأول من 2022.

وأضافت أن "الاحتلال يلاحق حارسات الحقيقة"، مشيرة إلى "تسجيل 50 انتهاكاً بحقّ الصحفيات" منذ بداية 2022 وحتى منتصفه.

ولفتت إلى أنه من بين الاعتداءات حالتَيْ اغتيال و15 اعتداءً بالضرب، و15 منعاً من التغطية، وإصابتين بالرصاص المطاطي.

وتشير الوزارة بحالتَيْ الاغتيال إلى مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة التي قُتلت في 11 مايو/أيار الماضي، أثناء تغطيتها اقتحاماً للجيش الإسرائيلي بمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، والصحفية المحلية غُفران وراسنة التي قُتلت شمالي مدينة الخليل (جنوب).

وذكرت الوزارة، أن الاعتداءات طالت 33 صحفية، في وقت تصدّرت فيه القدس باقي المدن الفلسطينية من حيث عدد الانتهاكات بواقع 31 انتهاكاً.

وأشارت إلى تسجيلها "281 اعتداءً إسرائيلياً بحقّ الصحفيات منذ عام 2016، وحتى منتصف 2022".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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