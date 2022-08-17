سياسة
3 دقيقة قراءة
خمس توصيات يخرج بها اجتماع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية في العراق
خرج الاجتماع الوطني الذي عُقد الأربعاء في العراق، بحضور الرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية باستثناء التيار الصدري، بخمس توصيات إزاء الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد.
خمس توصيات يخرج بها اجتماع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية في العراق
تستمر الخلافات بين القوى السياسية في العراق التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021 / AFP
17 أغسطس 2022

خرج الاجتماع الوطني الذي عُقد الأربعاء في العراق، بحضور الرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية باستثناء التيار الصدري، بخمس توصيات إزاء الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد.

والثلاثاء، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى اجتماع وطني، للبدء في حوار جاد، بهدف إيجاد حلول للأزمة السياسية والإسهام في التهدئة.

وشارك في الاجتماع إلى جانب الكاظمي، الرئيس برهم صالح، فضلاً عن قادة وزعماء القوى السياسية، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والمبعوثة الأممية إلى العراق جينين بلاسخارت، فيما غاب عنه مقتدى الصدر الذي يواصل نوابه الاعتصام في البرلمان.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن الاجتماع "خرج بخمس توصيات إزاء الأزمة الراهنة بالبلاد، فيما شدد على وجوب إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني أو الإعلامي أو السياسي".

وأضافت أنه في التوصية الأولى، "عبّر المجتمعون عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حلٍ لكلّ الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوة والتآزر، حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع".

كما أفادت بأنه جرى "التأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلّي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد، لمعالجة الأزمة السياسية الحالية".

وأردفت أنه في التوصية الثانية، "أشار المجتمعون إلى أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تاريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات".

وفي الثالثة "دعا المجتمعون الأخوة في التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه".

أما في التوصية الرابعة، فقد "اتفق المجتمعون على استمرار الحوار الوطني، من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة".

وفي الأخيرة "دعا المجتمعون إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، مؤكدين على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن، وناشدوا وسائل الإعلام والنّخب بدعم مسار الحوار الوطني، والسّلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح شعبنا".

ومنذ 30 يوليو/تموز الماضي، يواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء من "الإطار التنسيقي" والمطالبة بحلّ مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وتستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us