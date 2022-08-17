أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز أن سفينة التنقيب التركية الرابعة عبد الحميد خان بدأت أعمال الحفر في بئر يوروكلر-1 في البحر المتوسط.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء.

وأضاف دونماز: "بدأت سفينة عبد الحميد خان أول أعمال حفر لها في بئر يوروكلر-1 اليوم، نحن مصممون على إبقاء فرحة اكتشاف الغاز بالبحر الأسود حيّة، هذه المرة بأخبار سارة جديدة من البحر المتوسط".

وتمنّى الوزير دونماز حظاً وافراً لسفينة التنقيب التركية، والنجاح لطاقمها في مهمتهم.

وفي 9 أغسطس/آب الجاري أبحرت سفينة التنقيب التركية الأكبر "عبد الحميد خان" للتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط وسط مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويبلغ طول السفينة 238 متراً وعرضها 42 متراً ومزوّدة بنظام أمان مزدوج، وستعمل على تعزيز جهود تركيا في التنقيب عن الهيدروكربونات.

والسفينة القادرة على الحفر حتى عمق 12 ألفاً و200 متر، تضمّ طاقماً مكوّناً من 200 شخص.