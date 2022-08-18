سياسة
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وسط التوتر مع صربيا.. الناتو يعلن استعداده للتدخل لحفظ الاستقرار بكوسوفو
بينما تتصاعد التوترات بين صربيا وكوسوفو على خلفية قانون جديد أعلنته حكومة كوسوفو وتراجعت عنه لاحقاً دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي جميع الأطراف لضبط النفس وإطلاق حوار لحل الخلافات بينهما، مبدياً استعداد الناتو للتدخل لحفظ السلام.
وسط التوتر مع صربيا.. الناتو يعلن استعداده للتدخل لحفظ الاستقرار بكوسوفو
الناتو يدعو لخفض التصعيد ويعلن استعداده للتدخل في كوسوفو / AA
18 أغسطس 2022

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، صربيا وكوسوفو لعدم تصعيد التوترات، معرباً عن استعداد الحلف للتدخل للحفاظ على الاستقرار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بمقر الناتو الأربعاء.

ودعا ستولتنبرغ لتخفيف التوترات بين كوسوفو وصربيا التي تصاعدت الأشهر الأخيرة.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن الوضع على الأرض تحسن الأيام الأخيرة، داعياً جميع الأطراف لضبط النفس.

وبيَّن أن الحلف يواصل مراقبة الوضع من كثب، وأن قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات بكوسوفو "كفور" مستعدة للتدخل إذا تعرض الاستقرار للخطر​​​​​​​.

وشدد ستولتنبرغ على وجوب إقامة صربيا وكوسوفو حواراً لحل خلافاتهما.

وأكد دعمهم الحوار الذي يسيره الاتحاد الأوروبي بين بلغراد وبريشتينا، مشدداً على وجوب أن تكون الأطراف بنّاءة في عملية الحوار.

من جهته قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش: "نريد تجنب تصعيد التوتر أو احتمال نشوب أي صراع".

وأكد أن بلاده تحترم دور الناتو في كوسوفو وتريد زيادة التعاون معه.

ومؤخراً تصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو على خلفية قانون جديد أعلنته حكومة كوسوفو، لكنها تراجعت عنه لاحقاً.

ويلزم القانون الجميع بمن فيهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة بلوحات من إصدار كوسوفو.

وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999، وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد لا تزال تعتبرها جزءاً من أراضيها وتدعم الأقلية الصربية فيها.

وفي 19 أبريل/نيسان 2013 وقّعت صربيا وكوسوفو "اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدين" التي وصفها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بـ"التاريخية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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