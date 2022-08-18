أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء تسجيل ما يقرب من 7 آلاف و500 إصابة جديدة بمرض إمبوكس الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 20% عن الأسبوع السابق.

وقال غيبريسوس في ندوة عبر الإنترنت استضافتها مدينة جنيف السويسرية: "يجري تسجيل جميع الحالات تقريباً في أوروبا والأمريكتين، ومعظم الحالات من الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال".

وحتى 16 أغسطس/آب الجاري جرى تسجيل 36 ألفاً و412 حالة مؤكدة مختبرياً بجدري إمبوكس حول العالم، و179 حالة إصابة محتملة، بما في ذلك 12 وفاة في أنحاء العالم، حسب الصحة العالمية.

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أن "التركيز الأساسي لجميع البلدان يجب أن ينصب على التأكد من استعدادها لمرض جدري إمبوكس، ووقف انتقال العدوى باستخدام أدوات فعالة للصحة العامة".

وأشار غيبريسوس إلى أن "اللقاحات قد تلعب أيضاً دوراً مهماً في السيطرة على تفشي المرض، وفي العديد من البلدان يوجد طلب كبير على اللقاحات، لا سيما من قبل المجتمعات المتضررة".

والثلاثاء أكدت منظمة الصحة العالمية أن انتشار مرض إمبوكس في العالم لا علاقة له بالقرود، بعد الإبلاغ عن تعرض هذه الحيوانات للاعتداء في البرازيل.

وتعرّض 10 قرود للتسمم أو جرى إيذاؤهم عمداً في أقل من أسبوع داخل محمية طبيعية بمدينة ريو بريتو بولاية ساو باولو البرازيلية، وفقاً لتقرير أورده موقع G1 الإخباري.

ويشتبه رجال الإنقاذ والنشطاء في أن القرود تسممت وهوجمت بعد تأكيد وقوع ثلاث إصابات بجدري إمبوكس في المنطقة، حسب الصحيفة نفسها.

وتظهر أعراض المرض على هيئة حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات والتهاب حلق، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه وباطن القدمين والأعضاء التناسلية وغيرها من أجزاء الجسم.