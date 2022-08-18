يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جهوده الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ توجه اليوم الخميس إلى أوكرانيا بزيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وانطلقت طائرة أردوغان الرئاسية الساعة 09:15 بالتوقيت المحلي من مطار إيسنبوغا بالعاصمة أنقرة، حيث كان بوداعه نائب الرئيس فؤاد أقطاي ونائب والي أنقرة عبد الله دوليك ومسؤولون آخرون.

ويرافق الرئيس أردوغان في زيارته وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز ووزير الدفاع الوطني خلوصي أقار ووزير الزراعة والغابات فاهيت كيريشي ووزير التجارة محمد موش ورئيس جهاز المخابرات الوطنية هاكان فيدان.

كما يرافقه فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة إبراهيم قالن ورئيس رئاسة الصناعة الدفاعية إسماعيل دمير ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسم الحزب عمر جيليك والمدير العام لشركة بايكار للصناعات الدفاعية هالوك بيرقدار.

محادثات ثلاثية

وفقاً للبيان الصادر عن مديرية الاتصالات في الرئاسة ستُقيم جميع جوانب العلاقات الاستراتيجية بين تركيا وأوكرانيا على مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال اجتماعات الرئيس أردوغان مع نظيره الأوكراني.

وخلال الزيارة من المنتظر أيضاً عقد اجتماع ثلاثي بمشاركة رئيس أوكرانيا زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وستجري مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب الأوكرانية-الروسية من خلال الوسائل الدبلوماسية، بالإضافة إلى مناقشة تفعيل الآلية المنشأة لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

"قضايا مقلقة"

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش سيبحث مع أردوغان وزيلينسكي الخميس "القضايا المقلقة" حول أوكرانيا.

وقال المتحدث الأممي فرحان حق في مؤتمر صحفي بنيويورك رداً على أسئلة الصحفيين حول المواضيع المنتظر مناقشتها في اللقاء: "الأمين العام أوضح القضايا التي هي مدعاة قلق فيما يتعلق بأوكرانيا".

وأضاف: "لذا سيناقش الأمين العام قضايا تشمل حركة السفن ومسألة الغذاء والحبوب والمخاوف بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية (جنوبي أوكرانيا)".

وأردف: "أيضاً جهود الأمين العام الرامية إلى خفض درجات الحرارة (ملف التغير المناخي) قدر الإمكان مع السلطات المختلفة".

وتابع: "هذه القضايا ستكون جزءاً من مناقشات الأمين العام غداً (الخميس)، وربما نسمع المزيد".

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان الثلاثاء أن زيارة الرئيس أردوغان إلى لفيف ستستمر يوماً واحداً.