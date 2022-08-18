ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير استهدف مسجداً في كابول إلى 21 قتيلاً، حسبما أعلنت الشرطة الخميس.

وقال المتحدث باسم الشرطة خليل زدران في بيان: "أمس وقع انفجار في مسجد أثناء صلاة العشاء. نتيجة لذلك استشهد 21 من مواطنينا وأصيب 33 بجروح".

وأمس قال المتحدث باسم شرطة كابل خالد زدران لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ انفجاراً وقع "في مسجد (...) خلال صلاة العشاء" في شمال غرب المدينة وأسفر عن سقوط "جرحى" لم يحدّد عددهم.

من جانبها أكدت منظمة إيميرجنسي الإيطالية أن بين الجرحى خمسة أطفال أحدهم في السابعة من العمر.

من ناحيته لم يعطِ المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد حصيلة للهجوم، لكنّه ندّد في تغريدة بالتفجير وطلب "الصلاة من أجل الشهداء". كما وعد "بمحاسبة القتلة (...) قريباً".

وذكرت حسابات على مواقع للتواصل الاجتماعي أن رجل دين مهم قتل في التفجير، لكن تعذر التحقق من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع من مقتل رجل دين ينتمي إلى طالبان وشقيقه، في هجوم على مدرسة قرآنية في كابل تبنّاه تنظيم داعش.

وتراجع عدد الهجمات في أفغانستان منذ أن سيطرت حركة طالبان على السلطة قبل عام، إلا أن هذه الهجمات لم تتوقف.

ووقعت اعتداءات عديدة في الشهر الحالي وشهدت البلاد سلسلة هجمات بعبوات مفخخة أواخر أبريل/نيسان خلال شهر رمضان وكذلك أواخر مايو/أيار، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.