سياسة
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أردوغان يصل إلى لفيف الأوكرانية ويلتقي زيلينسكي قبل المباحثات الثلاثية
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة لفيف الأوكرانية والتقى نظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي. ومن المنتظر أن تنعقد مباحثات ثلاثية بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمناقشة ملفات وقضايا حساسة.
أردوغان يصل إلى لفيف الأوكرانية ويلتقي زيلينسكي قبل المباحثات الثلاثية
أردوغان يصل إلى لفيف الأوكرانية ويلتقي زيلينسكي قبل المباحثات الثلاثية
18 أغسطس 2022

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس نظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي بمدينة لفيف غربي أوكرانيا.

وبدأ الجانبان لقاءهما في قصر بوتوتشكي عند الساعة 14.40 بالتوقيت المحلي (ت.غ.)

وفي وقت سابق وصل الرئيس التركي إلى مدينة لفيف الأوكرانية تمهيداً للمشاركة في لقاء ثلاثي يجمعه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وانتقل أردوغان براً من بولندا إلى لفيف الواقعة غربي أوكرانيا.

ويرافق أردوغان في الزيارة وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز والدفاع خلوصي أقار والزراعة والغابات وحيد كيرشجي والتجارة محمد موش.

كما يرافقه رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن ورئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير ومتحدث حزب العدالة والتنمية عمر جليك والمدير العام لشركة بايكار للصناعات الدفاعية خلوق بيرقدار.

وفقاً للبيان الصادر عن مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية ستُقيم جميع جوانب العلاقات الاستراتيجية بين تركيا وأوكرانيا على مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال اجتماعات الرئيس أردوغان مع نظيره الأوكراني.

ومن المقرر أن يعقب اللقاء بين الرئيسين التركي والأوكراني اجتماع آخر بين زيلينسكي وغوتيريش ثم مؤتمر صحفي مشترك.

كما ستجري مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب الأوكرانية-الروسية من خلال الوسائل الدبلوماسية، بالإضافة إلى مناقشة تفعيل الآلية المنشأة لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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