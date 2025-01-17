وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، هدد بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو في حال التصديق على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصفاً الصفقة بأنها "عار". من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن سوريا لن تشكل تهديداً لأحد، مطالباً إسرائيل باحترام سيادة بلاده، خاصة بعد القضاء على نظام الأسد والمليشيات الإيرانية، حسب تعبيره. في سياق متصل، أدانت تركيا القرار الأمريكي الصادر في الخامس عشر من يناير، الذي يمنح إدارة جنوب قبرص اليونانية صفة دولة مؤهلة للحصول على مبيعات الأسلحة والتدريب العسكري، معبرة عن أملها في تراجع أمريكا عن القرار الذي وصفته بـ"الخطأ الفادح".