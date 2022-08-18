بدأ آلاف من عمال السكك الحديدية في بريطانيا الخميس جولة جديدة من الإضرابات أدت إلى شلّ حركة القطارات في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت وكالة أسوشييتد برس أنّ "واحداً فقط من كلّ خمسة قطارات" يعمل حالياً في المملكة المتحدة بسبب إضرابات العمال إثر خلافات مع الحكومة بشأن الأجور وظروف العمل التي تفاقمت بسبب غلاء المعيشة.

ومن المتوقع أن تُعطِّل إضراباتٌ أخرى يومي الجمعة والسبت شبكة مترو أنفاق لندن وخدمة الحافلات في العاصمة، حسب الوكالة.

وقال ميك لينش، رئيس اتحاد السكك الحديدية والنقل البحري، إن أجندة الحكومة "المناهضة للنقابات" تطيل النزاع العمالي.

وأوضح لينش في تصريحات للوكالة، أن عمال السكك الحديدية، مثل غيرهم من موظفي القطاع العام في المملكة المتحدة، يكافحون للتعامل مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

وتتجاوز نسبة التضخم في المملكة المتحدة 9 في المئة، ويتوقع البنك المركزي أن ترتفع إلى 13 في المئة خلال الخريف المقبل تزامناً مع الارتفاع في فواتير استهلاك الطاقة.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة إنها تقدم "أجوراً عادلة" لعمال السكك الحديدية، مضيفة أنها اضطرت إلى استخدام التمويل العام لحماية وظائف عمال السكك الحديدية خلال جائحة كورونا.