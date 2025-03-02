سياسة
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نتنياهو يرسل مبعوثاً خاصاً إلى روسيا لتعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على نفوذها في سوريا
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسل سكرتيره العسكري، اللواء رومان جوفمان، إلى موسكو في الأيام الأخيرة لإجراء سلسلة من الاجتماعات الأمنية والسياسية مع مسؤولين روس.
نتنياهو يرسل مبعوثاً خاصاً إلى روسيا لتعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على نفوذها في سوريا
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / TRT World and Agencies
2 مارس 2025

وذكرت الصحيفة أن الهدف من الزيارة هو تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين، بالإضافة إلى حث روسيا على الضغط على حركة حماس عبر الوسطاء لدفع المفاوضات بشأن صفقة الأسرى. كما أشارت إلى أن إسرائيل تسعى للحفاظ على النفوذ الروسي في سوريا، وضغطت على الولايات المتحدة لضمان بقاء سوريا "ضعيفة"، بما في ذلك السماح لروسيا بالحفاظ على قواعدها العسكرية هناك.

من جانب آخر، قالت الصحيفة إن التصريحات الإسرائيلية حول سوريا تعكس استياء من الإدارة الجديدة في سوريا بعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. وتفيد التقارير بأن إسرائيل لم ترغب في سقوط النظام السابق، وكانت تعتبره لاعباً مفيداً. وأكدت الصحيفة أن إسرائيل قصفت، بعد سقوط النظام، مئات الأهداف ومخزونات الأسلحة الاستراتيجية التابعة للجيش السوري السابق خشية وصولها إلى قوات الإدارة الجديدة.

كما استغلت إسرائيل الوضع الجديد في سوريا بعد سقوط نظام الأسد واحتلت المنطقة السورية العازلة، معلنة انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974. في السياق نفسه، تصاعدت التهديدات الإسرائيلية ضد الإدارة السورية، إذ هددت في 24 فبراير/شباط 2025 بأنها "لن تسمح" للجيش السوري الجديد بالانتشار جنوب دمشق، وادعت أنها "لن تقبل بأي تهديد لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا".

في المقابل، أكدت السلطات السورية الجديدة حقوق جميع الطوائف في البلاد، مشددة على عدم المساس بها ضمن إطار وطن موحد.


مصدر:TRT World and Agencies
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