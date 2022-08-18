‬قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس إن منظّمي كأس العالم باعوا 2.45 مليون تذكرة للمباريات في قطر هذا العام، بعد بيع أكثر من نصف مليون تذكرة في آخر مرحلة بين 5 و16 يوليو/تموز.

وأوضح الفيفا أن أكبر عدد من التذاكر يخصّ مباريات بدور المجموعات كان لمباريات الكاميرون والبرازيل، والبرازيل وصربيا، والبرتغال وأوروجواي، وكوستاريكا وألمانيا، وأستراليا والدنمارك.

وأضاف الفيفا: "يتصدّر المشجعون المقيمون في قطر والسعودية والولايات المتحدة والمكسيك والإمارات وإنجلترا والأرجنتين والبرازيل وويلز وأستراليا صفوف البيع الإلكترونية بضمان أكبر عدد من التذاكر".

وستُعلَن المرحلة القادمة لبيع التذاكر قبل نهاية سبتمبر/أيلول فيما ستُفتَح منافذ البيع في الدوحة بعد آخر مرحلة للبيع الإلكتروني.

وستنطلق النهائيات قبل يوم واحد من الموعد الأصلي، ليُقام حفل الافتتاح قبل مباراة قطر والإكوادور يوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتُقام نهائيات كأس العالم لأول مرة في الشرق الأوسط وتأخر موعدها عن الموعد التقليدي بين يونيو/حزيران ويوليو لتجنّب الحر الشديد بالمنطقة.