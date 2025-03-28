وأوضح النادي في بيان رسمي، أن الصور التي التُقطت للأسرى المفرج عنهم وهيئاتهم الجسدية تعكس "مستوى التوحش والانتهاكات غير المسبوقة التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقهم".

مشيراً إلى أن عدداً من المحرَّرين نُقل مباشرة إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بخاصة من يعانون مرض الجرب (سكابيس)، لا سيما أولئك القادمين من سجن مجدو شماليّ البلاد، الذي سُجلت فيه حالات تفشٍّ واسعة للمرض في الآونة الأخيرة.

ومن بين المفرج عنهم الأسير سائد سلامة من مدينة القدس، الذي أمضى 24 عاماً في سجون الاحتلال، والذي فرض عليه الاحتلال وعلى عائلته قيوداً صارمة لمنع أي احتفال بتحرره.

كما كشف نادي الأسير أن عدداً من المعتقلين تَعرَّضوا للضرب المبرح حتى اللحظات الأخيرة قبل إطلاق سراحهم، في انتهاك واضح لحقوق الأسرى.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، ما أودى بحياة عديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.