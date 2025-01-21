وقالت الخارجية الأفغانية في بيان إن "المقاتل الأفغاني خان محمد الذي كان مسجوناً في أمريكا أُطلق سراحه مقابل مواطنين أمريكيين وأُعيد إلى البلاد".

وذكرت أن محمد كان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدما جرى وقفه "قبل نحو عقدين" في ولاية نانغرهار الأفغانية.

ووصفت حكومة طالبان عملية تبادل السجناء بأنها "مثال جيد على حل القضايا العالقة عبر الحوار" موجهة الشكر "للدور الفاعل الذي لعبته دولة قطر الشقيقة في هذا الصدد".

وأضافت أنها تنظر "بإيجابية إلى هذه التحركات الأمريكية التي تسهم في تطبيع وتوسيع العلاقات بين البلدين".

يأتي الإعلان بعد يوم على تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي جرى التوصل في ولايته الأولى إلى اتفاق مع طالبان مهد للانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021 وعودة الحركة إلى السلطة.

وبعد فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني، أعربت حكومة طالبان عن أملها بـ"فصل جديد" في العلاقات مع الولايات المتحدة.