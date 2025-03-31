وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها (شمال) لليوم السبعين، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية عدة أحياء في جنين، منها خلة الصوحة وجبل أبو ظهير، وأجبرت الأهالي على إخلاء منازلهم، في حين تستمر عمليات شق الطرق وهدم المنازل داخل مخيم جنين وتغيير معالمه الجغرافية، وفق الوكالة.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال)، الذي تخللته عمليات قتل واعتقال وتحقيق ميداني لعائلات كثيرة وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوبي جنين، وفرضت حظر تجوال من الخامسة والنصف صباحاً قبل أن تنسحب منها في وقت متأخر من مساء الاثنين، ونفَّذت حملات اعتقال وتفتيش للمنازل، وفق "وفا".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، بلدتي سفارين وبيت ليد شرق طولكرم، وجابت الشوارع والأحياء بمدرعاتها من نوع "إيتان". وقالت مصادر محلية بأن مدرعتين للاحتلال تعمَّدتا صدم مركبات المواطنين خلال الاقتحام، ما ألحق أضراراً جسيمة بعدد منها، في الوقت الذي أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه المواطنين.

وهدمت قوات الاحتلال منازل فلسطينية في منطقة البرج بالأغوار الشمالية، حسب المصدر نفسه. كما هدمت القوات الإسرائيلية منشأة زراعية قيد الإنشاء في بلدة بردلة بالأغوار الشمالية، بذريعة عدم الترخيص.

وفي بلدة طمون التابعة لمحافظة طوباس (شمال)، أفاد مدير نادي الأسير في المحافظة كمال بني عودة، باعتقال القوات الإسرائيلية 5 مواطنين، عقب مداهمة منازل ذويهم، وفق ما نقلته "وفا".

واقتحمت قوات الاحتلال مساء الاثنين، بلدة جلبون شرق جنين. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدداً من المنازل، وفتشتها ونشرت قواتها في المنطقة الشمالية من البلدة دون التبليغ عن اعتقالات.

في سياق متصل، سرق مستوطنون، الاثنين، خمسة رؤوس من الخيل من خربة الطويل التابعة لأراضي عقربا جنوبي نابلس. وقال رئيس بلدية عقربا صلاح جابر، إن مستوطني جتيت اعترضوا عدداً من الشبان في خربة الطويل، وسرقوا خمسة رؤوس خيول وأخفوها.

إدانات لمخططات الاستيطان

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، مصادقة السلطات الإسرائيلية على مشروع شق طريق استيطاني في مدينة القدس المحتلة. وحذرت المنظمة في بيان، من تلك الخطوة الإسرائيلية وعدَّتها "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

كما حذَّرت أيضاً من "خطورة الخطوة، في إطار مخطط ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى مدينة القدس المحتلة، وعزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، ما يمثل تقويضاً لحل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)".

وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى "تحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف جميع سياسات الاستيطان والضم والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وتفعيل آليات المساءلة". ودعت أيضاً إلى "فرض عقوبات دولية على إسرائيل لانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي".

والسبت، صدَّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على شق طريق استيطاني بمحيط القدس الشرقية المحتلة. وسيربط الطريق المصدَّق عليه بين البلدات الفلسطينية، لكن سيعزلها عن بقية الضفة الغربية، ويفصل حركة الفلسطينيين عن الطرق الرئيسية التي تربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم، ليقتصر استخدام هذه الطرق على الإسرائيليين.

وقد تمهد هذه الخطوة لضم معاليه أدوميم رسمياً إلى إسرائيل، وهي مستوطنة كبيرة تقع شرق القدس، ما قد يكون له تداعيات سياسية على وضع الضفة الغربية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

والأحد، حذَّرت حركة حماس، في بيان، من تداعيات تصديق الكابينت على المشروع الاستيطاني لشق الطريق في القدس. وأكدت أنه يهدف إلى تعزيز ربط المستوطنات وعزل البلدات الفلسطينية، ويكشف عن خطط تل أبيب لتعزيز الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من المدينة المحتلة.

ومنذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 940 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 15 ألفاً و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وتُحذر السلطات الفلسطينية من أن العدوان الإسرائيلي الواسع والمدمِّر يأتي "في إطار مخطط لحكومة بنيامين نتنياهو لضم الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلاناً رسمياً لوفاة حل الدولتين".

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.​​​​​​​