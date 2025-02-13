وقال مراسل الأناضول إن طائرة الرئيس أردوغان حطت في قاعدة نور خان الجوية في إسلام آباد، وكان في استقباله الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الباكستاني السيناتور محمد إسحاق دار، ووزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف.

كما شارك في الاستقبال ابنة الرئيس الباكستاني آصفة بوتو زرداري، وسفير تركيا لدى إسلام آباد عرفان نذير أوغلو، وزوجته أمينة نذير أوغلو، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

ويرافق الرئيس التركي في جولته عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء: الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والدفاع يشار غولر.

كذلك يرافقه وزراء الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجير، والزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، والتجارة عمر بولاط، ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدريم، وكبير مستشاري الرئيس التركي للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش.

ومساء الثلاثاء، وصل أردوغان إلى إندونيسيا قادماً من ماليزيا، في إطار جولة آسيوية تشمل باكستان أيضاً.

ومن المنتظر أن يجري الرئيس أردوغان الخميس اجتماعاً ثنائياً مع رئيس الوزراء الباكستاني شريف في مبنى رئاسة الوزراء، كما سيشارك في الاجتماع السابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وفي وقت لاحق، سيشارك الرئيس أردوغان في مراسم توقيع الاتفاقيات مع رئيس الوزراء الباكستاني شريف، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك. وستشهد الزيارة انعقاد منتدى الأعمال التركي الباكستاني بحضور أردوغان.

ومن المقرر أن يجري أردوغان أيضاً اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس الباكستاني زرداري، في مبنى الرئاسة.