سياسة
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"لمجموعات محددة".. منظمة الصحة تؤيد تلقي جرعة ثانية معزّزة من لقاح كوفيد-19
أعلنت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية، المعنية بسياسة التلقيح، أنه بعد التطعيم الأوّلي الذي يتكوّن عادةً من جرعتين وجرعة أولى معززة، على مجموعات محددة من الأشخاص تلقي جرعة إضافية.
"لمجموعات محددة".. منظمة الصحة تؤيد تلقي جرعة ثانية معزّزة من لقاح كوفيد-19
منظمة الصحة: ينبغي اقتراح الجرعة الثانية للمسنين وجميع من يعانون نقص المناعة والحوامل / DPA
18 أغسطس 2022

أوصى خبراء منظمة الصحة العالمية بأن يتلقى الأشخاص الأكثر تعرّضاً لفيروس كوفيد-19 جرعة ثانية معززة لتعزيز مناعتهم.

وأعلنت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بسياسة التلقيح أنه بعد التطعيم الأوّلي، الذي يتكوّن عادةً من جرعتين وجرعة أولى معززة، على مجموعات محددة من الأشخاص تلقي جرعة إضافية.

وقال يواكيم هورنباخ المستشار الصحي الرئيسي لدى منظمة الصحة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي افتراضي: "نفعل ذلك استناداً إلى الملاحظات المتعلقة بضعف المناعة لا سيما بالنسبة إلى المتحورة أوميكرون".

وأوصت منظمة الصحة العالمية بأن يتلقى جميع البالغين جرعة معززة بعد أربعة إلى ستة أشهر من اللقاحات الأولية والتي تشمل أيضاً جرعتين.

لكن أليخاندرو كرافيوتو شدد على أن التوصية بتلقي جرعة ثانية معززة بعد أربعة إلى ستة أشهر إضافية تتعلق فقط "بالأشخاص الأكثر عرضة للفيروس".

وقال: "لا تشكل توصية عامة لتطعيم جميع البالغين بعد أول جرعة معززة".

واعتبرت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بسياسة التلقيح أنه ينبغي اقتراح الجرعة الثانية المعززة للمسنين وجميع من يعانون من نقص المناعة والحوامل والأشخاص المصابين بأمراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئة والكلى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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