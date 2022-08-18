سياسة
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بعد سلسلة لقاءات دبلوماسية.. أردوغان يعود إلى تركيا قادماً من بولندا
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مدينة جيشوف البولندية التي قدم إليها من لفيف الأوكرانية، حيث عقد قمة ثلاثية بمشاركة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبحث الأزمة الروسية-الأوكرانية.
بعد سلسلة لقاءات دبلوماسية.. أردوغان يعود إلى تركيا قادماً من بولندا
قمة ثلاثية بين أردوغان وزيلينسكي وغوتيريش في قصر بوتوتشكي بمدينة لفيف الأوكرانية / AA
18 أغسطس 2022

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مدينة جيشوف البولندية التي قدم إليها من لفيف الأوكرانية، عائداً إلى تركيا.

ومساء الخميس اختتم الرئيس التركي زيارته لمدينة لفيف التي أجراها تلبية لدعوة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقدم منها إلى جيشوف.

وفي وقت سابق الخميس عقد الرئيس أردوغان قمة ثلاثية مع زيلينسكي ووأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في قصر بوتوتشكي بمدينة لفيف الأوكرانية، لمناقشة تطورات الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا.

وأكد الرئيس التركي في مؤتمر صحفي عقب القمة، ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مزيداً من المسؤولية من أجل إحياء المسار الدبلوماسي لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية.

وقال أردوغان: "مستعدون للعب دور الوسيط أو تقديم تسهيلات بهدف إحياء المفاوضات (بين روسيا وأوكرانيا) على أساس المعايير التي وُضعت في إسطنبول".

ورافق أردوغان في الزيارة وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أكار، والزراعة والغابات وحيد كيرشجي، والتجارة محمد موش.

كما رافقه، رئيس جهاز المخابرات خاقان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ومتحدث حزب العدالة والتنمية عمر جليك، والمدير العام لشركة بايكار للصناعات الدفاعية خلوق بيرقدار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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