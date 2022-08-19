سياسة
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"ضبابية عالية".. تقرير حكومي بألمانيا يخلُص إلى توقعات اقتصادية "قاتمة"
تقرير حكومي ألماني يقول إن "توقعات مزيد من النمو الاقتصادي قاتمة بشكل ملحوظ حالياً"، ويضيف أنها تتصف "بدرجة عالية من الضبابية".
"ضبابية عالية".. تقرير حكومي بألمانيا يخلُص إلى توقعات اقتصادية "قاتمة"
"ضبابية عالية".. تقرير حكومي في ألمانيا يخلص إلى توقعات اقتصادية "قاتمة" / AFP
19 أغسطس 2022

قالت وزارة المالية الألمانية في تقريرها الشهري عن شهر أغسطس/آب إن التوقعات لأكبر اقتصاد في أوروبا قاتمة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد، حسب وكالة رويترز.

وشهد الاقتصاد الألماني ركوداً في الربع الثاني من العام بفعل تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والجائحة واضطراب الإمدادات.

وقالت الوزارة في التقرير الذي نُشر الجمعة إن "توقعات مزيد من النمو (الاقتصادي) قاتمة بشكل ملحوظ حالياً"، مضيفة أنها تتصف "بدرجة عالية من الضبابية".

وتابعت قائلة: "الانخفاض الكبير في إمدادات الغاز من روسيا والزيادات الكبيرة المستمرة في أسعار الطاقة والسلع الأخرى، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد التي استمرت وقتاً أطول من المتوقع، وأيضاً ما يتعلق بسياسة صفر كوفيد في الصين، كلها أمور تؤثر بشدة على نمو الاقتصاد".

وأضافت الوزارة أن الحكومة ستقدم توقعاتها الاقتصادية المحدثة في 12 أكتوبر/تشرين الأول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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