سياسة
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تركيا تختتم ألعاب التضامن الإسلامي وتتصدر الدورة بـ341 ميدالية
اختتمت دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي أقيمت في ولاية قونية التركية، حيث تصدرت تركيا الدورة التي شارك فيها أكثر من 4 آلاف رياضياً من 54 دولة بـ145 ميدالية ذهبية و107 فضيات و89 برونزية.
تركيا تختتم ألعاب التضامن الإسلامي وتتصدر الدورة بـ341 ميدالية
تركيا تختتم ألعاب التضامن الإسلامي وتتصدر الدورة بـ341 ميدالية / AA
19 أغسطس 2022

اختتم الرياضيون الأتراك دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي أقيمت في ولاية قونية التركية بـ341 ميدالية.

وتمكن الرياضيون الأتراك من حصد 145 ميدالية ذهبية و107 فضيات و89 برونزية.

وتصدرت تركيا ترتيب الدول المشاركة في الدورة من حيث عدد الميداليات، تلتها أوزبكستان في المرتبة الثانية وإيران ثالثاً.

وشارك في الدورة أكثر من 4 آلاف رياضياً من 54 دولة.

وكانت مسابقات الدورة انطلقت يوم الخامس من أغسطس/آب الجاري، إلا أن الافتتاح الرسمي جرى في التاسع من الشهر ذاته بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشارك في حفل اختتام الدورة الذي جرى في وقت سابق من اليوم وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب أوغلو ونظيره السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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