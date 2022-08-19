قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة إلى أوكرانيا دليل على إيمانه بإمكانية تحقيق الحلول الدبلوماسية عبر لقاء القادة المعنيين وتبني تعددية الأطراف على الساحة الدولية.

ولفت في تغريدة عبر تويتر إلى أن الرئيس أردوغان التقى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الخميس، للمضي قدماً بمساعيه من أجل السلام.

وأشار ألطون إلى لقاء الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول أول مرة في مارس/آذار المنصرم بفضل جهود تركيا، مؤكداً أن أنقرة تبذل الجهود لمواصلة هذا المسار.

وأكد أن تركيا بقيادة الرئيس أردوغان تقدم الدعم لأوكرانيا في مجالات عديدة على رأسها المساعدات الإنسانية.

ولفت إلى أن اتفاقية إسطنبول بشأن شحن الحبوب الأوكرانية خطوة تخفف الضغط على سلال توريد الغذاء العالمية.

وشدد على ضرورة إعطاء الدول الداعمة لأوكرانيا مزيداً من الأهمية للعمل الدبلوماسي لإنهاء الحرب.

ونوه بأن "زيارة الرئيس أردوغان إلى أوكرانيا دليل على إيمانه بإمكانية تحقيق الحلول الدبلوماسية عبر لقاء القادة المعنيين وتبني تعددية الأطراف على الساحة الدولية".

وتابع: "يتعين على المجتمع الدولي دعم هذه الجهود المبذولة لإحلال السلام والاستقرار".

والخميس عقد الرئيس أردوغان قمة ثلاثية مع زيلينسكي وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قصر بوتوتشكي بمدينة لفيف الأوكرانية لمناقشة تطورات الحرب بين أوكرانيا وروسيا.