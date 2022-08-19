رفضت بيونغ يانغ الجمعة عرضاً قدّمته إليها سيول هذا الأسبوع وينصّ على حصول كوريا الشمالية على مساعدة مالية واقتصادية من جارتها الجنوبية مقابل تخلّي الشمال عن سلاحه النووي.

وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول اقترح هذا الأسبوع على كوريا الشمالية حزمة مساعدات في مجالات الغذاء والطاقة والبنية التحتية إذا ما تخلّت عن برنامجها للأسلحة النووية.

وسبق ليون أن طرح هذا المقترح للمرة الأولى في مايو/أيار في خطاب تنصيبه، لكنّ محلّلين اعتبروا أنّ فرص قبول بيونغ يانغ عرضاً كهذا ضئيلة إن لم تكن معدومة.

ومنذ فترة طويلة تؤكّد كوريا الشمالية أنّه لا يمكنها أبداً أن تقبل بحلّ وسطي كهذا.

والجمعة شنّت كيم يو-جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون هجوماً شرساً على الرئيس الكوري الجنوبي، معتبرة عرضه "ذروة السخافة".

وقالت المرأة بالغة النفوذ حسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء المركزية الرسمية إنّه "عندما تكتشف أنّ خطة مقايضة تعاون اقتصادي بشرفنا وأسلحتنا النووية، هي الحلم الكبير ليون وأمله وخطته، تدرك عندها أنّه بسيط فعلاً بل طفولي".

وأضافت: "من الواضح أنّنا لن نجلس معه وجهاً إلى وجه".

وأجرت كوريا الشمالية هذا العام عدداً قياسياً من التجارب الصاروخية، بما في ذلك إطلاقها صاروخاً بالستياً عابراً للقارات، في سابقة منذ 2017.

وحذّر مسؤولون في واشنطن وسيول مراراً من أنّ كوريا الشمالية تستعدّ لاستئناف تجاربها النووية.