سياسة
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أردوغان: علينا اتخاذ خطوات متقدمة مع سوريا.. وسأبحث مع بوتين ملف زابوريجيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يجب الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا لإفساد مخططات في المنطقة، مؤكداً التزام بلاده وحدة الأراضي السورية. وصرّح بأنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين موضوع محطة زابوريجيا النووية شرقي أوكرانيا.
أردوغان: علينا اتخاذ خطوات متقدمة مع سوريا.. وسأبحث مع بوتين ملف زابوريجيا
أردوغان: علينا اتخاذ خطوات متقدمة مع سوريا.. وسأبحث مع بوتين ملف زابوريجيا / AA
19 أغسطس 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يجب الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، مؤكداً التزام بلاده وحدة الأراضي السورية.

جاء ذلك في تصريحات منه لصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من زيارة أوكرانيا التي أجراها الخميس.

وأضاف أردوغان: "لا أطماع لنا في أراضي سوريا، والشعب السوري أشقاؤنا، ونولي وحدة أراضيهم أهمية، وعلى النظام إدراك ذلك".

وأردف: "علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا يمكننا من خلالها إفساد عديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي".

ومضى قائلاً: "كنا دائماً جزءاً من الحلّ، وأخذنا على عاتقنا تَحمُّل المسؤولية حيال سوريا، وهدفنا الحفاظ على السلام الإقليمي وحماية بلادنا من التهديدات الخطيرة الناجمة عن الأزمة".

وأكد الرئيس التركي أن "الولايات المتحدة وقوات التحالف هم المغذون للإرهاب في سوريا في المقام الأول"، وتابع: "فعلوا ذلك بلا هوادة، ويواصلونه".

من جانب آخر قال أردوغان إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين موضوع محطة زابوريجيا النووية شرقي أوكرانيا.

وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من خلال تركيا أن تزيل روسيا جميع الألغام في محيط محطة زابوريجيا النووية.

وأضاف: "سأبحث موضوع محطة زابوريجيا النووية مع السيد بوتين؛ على روسيا القيام بما يترتب عليها في هذا الشأن كخطوة هامة من أجل السلام العالمي، وسأطلب ذلك على وجه الخصوص".

وفي 4 مارس/آذار الماضي فرضت روسيا سيطرتها على محطة زابوريجيا، ومؤخراً شهد محيطها هجمات وقصفاً تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنهما.

وتُعتبر زابوريجيا المحطة النووية الكبرى في أوروبا، وتضمّ 6 مفاعلات نووية، وتوفر نحو 20 في المئة من إجمالي الكهرباء بأوكرانيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 5700 ميغاوات/ساعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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