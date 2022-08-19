قتل 9 مدنيين وأصيب 28 آخرون بينهم نساء وأطفال الجمعة جراء هجوم صاروخي استهدف مدينة الباب شمالي سوريا.

وذكر الدفاع المدني السوري أن مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة العسكرية السورية تعرضت لهجوم صاروخي.

وأكد مقتل 9 مدنيين وإصابة 28 بجروح جراء الهجوم الذي استهدف مركز المدينة وفق التقديرات الأولية.

وأضاف أن مصدر القصف هو مناطق سيطرة النظام السوري وتنظيم PYD/PKK الإرهابي.

وأمس الخميس أعلن الدفاع المدني مقتل مدني على أطراف مدينة مارع باستهداف مباشر لسيارته بصاروخ موجه مصدره المناطق التي تسيطر عليها مليشيا PYD والنظام السوري شمال حلب.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/آب 2016 تطهير 2055 كيلومتراً مربعاً من الأراضي شمالي سوريا من العناصر الإرهابية، بينها مدينة الباب.