سياسة
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شرطة ألمانيا تحقق بتصريح عباس بشأن الهولوكوست.. والخارجية الألمانية تعلّق
أكدت شرطة برلين تقريراً صحفياً أشار إلى أنها تحقق في احتمال تحريض عباس على الكراهية، فيما قالت الخارجية الألمانية إن عباس باعتباره ممثلاً للسلطة الفلسطينية سيتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية.
شرطة ألمانيا تحقق بتصريح عباس بشأن الهولوكوست.. والخارجية الألمانية تعلّق
تصريحات عباس أدلى بها الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتز / Reuters
19 أغسطس 2022

فتحت الشرطة الألمانية الجمعة تحقيقاً أولياً ضد الرئيس محمود عباس على خلفية تصريحاته التي شبه فيها ممارسات إسرائيل بمحرقة الهولوكوست، حسب وكالة أسوشيتد برس.

تصريحات عباس التي أدلى بها الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتز أثارت غضب الأخير والمسؤولين في إسرائيل.

وأكدت شرطة برلين الجمعة تقريراً لصحيفة "بيلد" الألمانية قالت فيه إنها فتحت تحقيقاً في احتمال تحريض عباس على الكراهية بعد شكوى جنائية رسمية، فيما لم يصدر على الفور تعقيب فلسطيني بهذا الخصوص.

ويعد التقليل من أهمية المحرقة "الهولوكوست" جريمة جنائية في ألمانيا، لكن فتح تحقيق أولي لا يترتب عليه تلقائياً إجراء تحقيق كامل، حسب الصحيفة ذاتها.

بدورها أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن عباس باعتباره ممثل السلطة الفلسطينية سيتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية لأنه كان يزور ألمانيا بصفة رسمية، وفق نفس المصدر.

والثلاثاء أكد شولتز من جديد موقف بلاده التي لا تعترف بالأراضي الفلسطينية دولة ذات سيادة.

عباس قال خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني الثلاثاء: "منذ عام 1947 ارتكبت إسرائيل 50 مجزرة… 50 مذبحة... 50 هولوكوستاً".

وأبدى شولتز استياءه من تصريحات عباس في تغريدة قال فيها: "أشعر بالاشمئزاز من التصريحات الفاضحة التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني".

و"هولوكوست" مصطلح استخدم لوصف الحملات من قبل حكومة ألمانيا النازية وبعض حلفائها بغرض اضطهاد اليهود في أوروبا وتصفيتهم أثناء الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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