سياسة
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"ملفات كوميكس".. مستشار ألمانيا أمام لجنة تحقيق بشأن فضيحة احتيال ضريبي
يقف المستشار الألماني أمام لجنة برلمانية للإدلاء بإفادته ضمن تحقيق بفضيحة تتعلق بعملية احتيال ضريبي.. ما القصة؟
"ملفات كوميكس".. مستشار ألمانيا أمام لجنة تحقيق بشأن فضيحة احتيال ضريبي
دعا المدعي العام الألماني المستشار الاتحادي أولاف شولتس للتحقيق في شبهات فساد وتهرب ضريبي / DPA
19 أغسطس 2022

يدلي المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة بإفادته أمام لجنة برلمانية للتحقيق بفضيحة تتعلق بعملية احتيال ضريبي على أرباح أسهم.

وتستمع لجنة تحقيق في برلمان هامبورغ للمستشار الاشتراكي الديمقراطي بشأن عملية الاحتيال هذه التي تسمى "ملفات كوميكس" وكشفت في 2017.

وتتعلق هذه الفضيحة بإجراءات مبتكرة وضعتها مصارف تسمح للمستثمرين الأجانب بخفض ضرائبهم على أرباح الأسهم. واتهِم عشرات الأشخاص بينهم مصرفيون وتجار ومحامون ومستشارون ماليون في إطار هذه القضية في ألمانيا.

وبين المصارف التي اتُّهِمت في هذه الفضيحة بنك فاربورغ في هامبورغ الذي كان عليه دفع 47 مليون يورو للمدينة لكن بلديتها تخلت عن ذلك في 2016. واضطر المصرف لدفع عشرات الملايين من اليوروات بعد ذلك تحت ضغط من حكومة أنغيلا ميركل.

ويحاول المحققون معرفة ما إذا كان القادة السياسيون -ومن بينهم أولاف شولتس رئيس بلدية المدينة آنذاك- ضغطوا على سلطات الضرائب البلدية لتتوقف عن تحصيل هذه الضرائب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت الأربعاء: "لا أستطيع أن أدلي بأي شيء عن ذلك"، مؤكداً أن السيد شولتس "سيجيب" عن كل أسئلة اللجنة.

ويبدو أن قرار تنازل البلدية عن المبلغ المترتب على المصرف اتخذ بعد اتصال هاتفي بين رئيس بلدية هامبورغ شولتس حينذاك ووكريستيان أوليريوس رئيس البنك آنذاك.

وينفي شولتس أن يكون مارس أي ضغوط على مسؤولي الضرائب في مدينة هامبورغ التي كان رئيس بلديتها بين 2011 و2018. لكن معلومات جديدة كُشِفَت في الأيام الأخيرة تنفي ما يقوله شولتس.

وذكرت وسائل إعلام أن المحققين صادروا رسائل إلكترونية من شخص مقرب من شولتس، تتضمن معلومات "يحتمل أن تكون حاسمة" حول "أفكار بشأن محو بيانات". وكتبت صحيفة فرانكفورتر ألغيماينة تسايتونغ أن هذه الرسائل تدعم "اتهام" شولتس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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