سياسة
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بسبب الغلاء.. مسؤولو الصحة ببريطانيا: نحن على أبواب كارثة إنسانية
تواجه بريطانيا خطر حدوث أزمة إنسانية، على خلفية الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة وتكاليف المعيشة وفقاً لمتخصصين في مجال الصحة. وحذّر مسؤولون من ارتفاع عدد المرضى والوفايات، في حال استمرت الأوضاع في التدهور مع قدوم فصل الشتاء.
بسبب الغلاء.. مسؤولو الصحة ببريطانيا: نحن على أبواب كارثة إنسانية
ارتفاع في أسعار الطاقة وغلاء في المعيشة.. بريطانيا على أبواب كارثة إنسانية  / Others
19 أغسطس 2022

حذّر متخصّصون في مجال الصحّة، الحكومة البريطانية، الجمعة، من خطر حدوث "أزمة إنسانية" بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وقالت هيئة خدمات الصحة الوطنية التي تجمع عدداً من منظمات الصحة العامة، إنّ "الكثير من الناس قد يُضطرون إلى الاختيار بين التخلّي عن وجبات طعام لتدفئة منازلهم أو العيش في البرد والرطوبة".

وتخشى الهيئة تزايد عدد المرضى وكذلك الوفيات نتيجة العيش في منازل شديدة البرودة، مع العلم أن هذا العدد يُقدّر حالياً بعشرة آلاف.

ومن المتوقع حدوث زيادات كبيرة في أسعار الطاقة في الأسابيع المقبلة، مع ارتفاع أسعار الكهرباء للأفراد بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال عام واحد، في يناير/كانون الثاني المقبل.

وبلغ التضخّم في يوليو/تموز 10,1%، بمعدل سنوي، مسجّلاً رقماً قياسياً في 40 عاماً. وقد تتجاوز زيادات الأسعار 13% في أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لبنك إنجلترا.

وقال رئيس هيئة خدمات الصحة الوطنية ماثيو تايلور: "تواجه البلاد أزمة إنسانية"، مشيراً إلى أنّ الوضع "يمكن أن يتسبب بموجات من المرض في البلاد"، مع تداعيات خاصة على صعيد وفيات الأطفال.

وشدد على أنه "في حال لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة، فإنّ هذا الوضع سيُسبب أزمة صحية عامة".

وأُطلق هذا النداء في وقت تكتفي حكومة الرئيس بوريس جونسون بتصريف الأعمال، بانتظار إجراء انتخابات لاختيار خليفة له على رأس حزب "المحافظين"، تظهر نتائجها في الخامس من سبتمبر/أيلول.

وقال جونسون الذي استقال من منصبه في يوليو/تموز في أعقاب سلسلة من الفضائح التي طالته، إنّ الأمر متروك لـ"رئيس الحكومة المقبل" للتصرّف في وجه ارتفاع تكاليف المعيشة.

ولكن على خلفية الإضرابات الكثيرة، خصوصاً في مجال النقل، احتجاجاً على التآكل التاريخي للقوة الشرائية، تضاعفت الأصوات التي تحثّ السلطة التنفيذية على اتخاذ إجراءات فورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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