قال قصر الإليزيه، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على إرسال بعثة من الخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الجمعة، عن قصر الإليزيه، عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين، الفرنسي والروسي.

ودعا، في الأثناء، الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تفتيش تُجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا "في أسرع وقت".

وبحسب إفادة للكرملين بشأن المحادثة الهاتفية، قال بوتين إنّ قصف محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا والذي ألقى مسؤوليته على كييف أثار احتمال وقوع "كارثة واسعة النطاق".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إنه من المحتمل أن تزور بعثة وكالة الطاقة الذرية محطة زابوريوجيا الأوكرانية أوائل سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضح أوليانوف، في إفادة صحفية عبر الإنترنت، أنه "بالنسبة لتوقيت الزيارة، فالتنبؤات ليست دائماً صحيحة، لكنني أشعر أنها يمكن أن تجري في أوائل سبتمبر المقبل، ما لم يكن هناك عوامل خارجية لا علاقة لها بأهداف ومهام الزيارة"، وفق وكالة "تاس" المحلية.

وأضاف: "من السابق لأوانه الحديث عن التفاصيل، فهذه قضايا حساسة للغاية. نحن مستمرون في مناقشة تفاصيل البعثة، والتي تشمل الطريق وعدد الأشخاص، ومدة بقائهم في المحطة والمهام التي أُرسلوا من أجلها".

وأشار أوليانوف إلى أنه يُجري حالياً نقاشات حول الزيارة المرتقبة للبعثة مع الأمانة العامة للوكالة.

وقال: "أتواصل كل يوم تقريباً عبر الهاتف مع رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة، حيث سيكون في فيينا الاثنين المقبل ويكثّف عمله في هذا الاتجاه".

وفي 4 مارس/آذار الماضي فرضت روسيا سيطرتها على محطة زابوريجيا، ومؤخراً شهد محيطها هجمات وقصفاً تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنه.

وتتهم أوكرانيا روسيا باستخدام المحطة درعاً لقواتها لشن ضربات عبر حوض النهر على المدن التي تسيطر عليها أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.

فيما اتهمت وزارة الدفاع الروسية كييف بالتخطيط لترتيب حادث بسيط في المحطة النووية "استفزازاً" خلال زيارة غوتيريش. ونفى مسؤول أوكراني ما وصفه بأنه ادعاء خبيث من موسكو.

وتُعتبر المحطة النووية الأكبر في أوروبا، وتضمّ 6 مفاعلات نووية وتوفر نحو 20% من إجمالي الكهرباء بأوكرانيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 5700 ميغاواط /ساعة.