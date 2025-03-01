الحرب على غزة
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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بالمرحلة الثانية من الصفقة ونتنياهو يهاجم فيديو القسام
تظاهر آلاف الإسرائيليين السبت في عدة مدن بمختلف أنحاء البلاد، مطالبين الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو بإتمام جميع مراحل صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بالمرحلة الثانية من الصفقة ونتنياهو يهاجم فيديو القسام
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإتمام جميع مراحل صفقة التبادل مع حماس / AFP
1 مارس 2025

وجاءت المظاهرات بعد ساعات من نشر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعاً مصوراً للأسير الإسرائيلي إيتان هورن، يظهر فيه في أثناء وداع شقيقه الذي أُفرج عنه في منتصف فبراير/شباط الماضي.

وفي المقطع ناشد هورن حكومة نتنياهو، الإسراع في إتمام الصفقة لضمان الإفراج عن جميع المحتجزين في غزة.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، شهدت عدة مدن، من بينها القدس وتل أبيب، احتجاجات واسعة للمطالبة بمواصلة تنفيذ الصفقة والانتقال إلى مرحلتها الثانية. كما خرجت مظاهرات مماثلة في مناطق أخرى بأنحاء البلاد.

من جانبه، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو نشرته كتائب القسام أمس السبت لأسرى مع انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، وقال نتنياهو عن الفيديو: "مقطع دعائي قاسٍ أُجبرَ فيه رهائننا على الانخراط في حرب نفسية”. وأكد نتنياهو أنه سيواصل العمل بلا كلل لإعادة جميع المحتجزين وتحقيق جميع أهداف الحرب، وفق تعبيره.

وتنتهي مساء السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء بها في 3 فبراير/شباط الماضي، وفق الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025.

ويفتح عدم البدء بمفاوضات المرحلة الثانية الباب واسعاً أمام عدة سيناريوهات محتملة بشأن الفترة التي تلي المرحلة الأولى، تتراوح بين عودة الإبادة واستمرار المرحلة الحالية مع زيادة الضغط الإسرائيلي، والتوصل إلى صفقة شاملة.

وتريد إسرائيل تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من أسراها في قطاع غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات المفروضة عليها في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

فيما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فوراً في مفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بالكامل.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة بغزة خلّفَت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.​​​​​​​

مصدر:TRT Arabi
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