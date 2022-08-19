سياسة
3 دقيقة قراءة
إلغاء عشرات الرحلات بعد دخول طياري "إيزيجيت" الإسبانية في إضراب
انضمت شركة "إيزيجيت" الإسبانية إلى حملة المقاطعة التي أطلقتها شركات الطيران وطواقم الجو الأخرى، للمطالبة بإعادة شروط العمل السابقة لفترة وباء كورونا. وتُفاقم بذلك الشركة من أزمة النقل التي تعانيها البلاد بالتزامن مع الموسم السياحي الصيفي.
إلغاء عشرات الرحلات بعد دخول طياري "إيزيجيت" الإسبانية في إضراب
إلغاء العشرات من الرحلات بعد دخول طياري "إيزيجيت" الإسبانية في إضراب / AFP
19 أغسطس 2022

أُلغيت 14 رحلة دولية مع بدء طياري شركة "إيزيجيت" الإسبانية، الجمعة، إضراباً لثلاثة أيام للمطالبة بإعادة شروط العمل السابقة لفترة الوباء، على ما أعلن مسؤولون نقابيون.

ويُضاف إضراب طياري "إيزيجيت" الذي يأتي في ذروة الموسم السياحي الصيفي، إلى المتاعب التي يعانيها القطاع من إضرابات لطواقم الجوّ لدى شركة "راين إير" المنافسة، والتي بدأت في يونيو/حزيران وستستمر حتى يناير/كانون الثاني.

وستٌّ من رحلات "إيزيجيت" التي أُلغيت كانت مقررة من برشلونة وإليها، فيما شملت الثماني الأخرى رحلات من بالما دي مايوركا بجزر الباليار وإليها، وفق نقابة طياري إيزيجيت.

وأوضحت النقابة إن الأمر يتعلّق بـ"رحلات دولية من جنيف وميلانو وباريس ولندن أو بازل وإليها".

وكان طيارو إيزيجيت قد بدؤوا إضرابهم الأول الذي استمر ثلاثة أيام في 12 أغسطس/آب الجاري، ما أدى إلى إلغاء 36 رحلة من برشلونة وملقة وجزر الباليار وإليها.

ومن المقرر تنظيم إضراب من 27 إلى 29 أغسطس/آب.

وبدأ الإضراب قبل أسبوعين فقط من إضراب طواقم الجو لدى الشركة، والذي أفضى إلى اتفاق.

ويطالب الطيارون بإعادة شروط العمل التي كانوا يتمتعون بها قبل الوباء واستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاقية شاملة جديدة.

وخلال فترة الوباء، وافق الطيارون على خفض الأجور، حسب قولهم، لضمان "ليس وظائفنا فحسب ولكن أيضاً لصمود الشركة نفسها في إسبانيا"، على ما شرحت النقابة في 21 أغسطس/ آب قائلة إن إيزيجيت رفضت إعادة شروط العمل التي كانت قائمة قبل كوفيد-19.

أما إضرابات موظفي "راين إير"، فكان لها تأثير محدود حتى الآن تمثّل بتأخير رحلات أكثر من إلغائها.

ويتوقع أن تُنظّم طواقم الجو لدى إيبيريا إكسبرس، الذراع منخفضة التكلفة لشركة الطيران الوطنية إيبيريا، إضراباً يستمر عشرة أيام، من 28 أغسطس/آب إلى 6 سبتمبر/أيلول، على ما أعلنت نقابة موظفي الشركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us