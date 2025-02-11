سياسة
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مستثمرون بقيادة ماسك يعرضون 97 مليار دولار لشراء "OpenAI"
أفادت وسائل إعلام أمريكية أمس الاثنين، بأن مجموعة مستثمرين بقيادة إيلون ماسك تعتزم شراء المنظمة غير الربحية المالكة لشركة "OpenAI"، في خطوة تؤشر على أن رئيس شركة تسلا لم يقل كلمته الأخيرة في النزاع الدائر بينه وبين مبتكر "تشات جي بي تي".
مستثمرون بقيادة ماسك يعرضون 97 مليار دولار لشراء "OpenAI"
مستثمرون بقيادة ماسك يعرضون شراء "أوبن إيه آي" وسط توترات مع الرئيس التنفيذي سام ألتمان / صورة: AP (AP)
11 فبراير 2025

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد عرض الكونسورتيوم على مجلس إدارة المنظمة الاثنين، مبلغ 97.4 مليار دولار للاستحواذ عليها.

وهذا العرض غير المرغوب فيه يأتي في الوقت الذي يحاول فيه سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI"، جمع أموال وتحويل شركته الناشئة إلى شركة ربحية.

وسارع ألتمان إلى رفض هذا العرض، وكتب على منصة إكس، المملوكة لماسك الحليف الوثيق للرئيس دونالد ترمب: "كلّا، شكراً، لكنّنا سنشتري تويتر مقابل 9.74 مليار دولار إذا أردتَ".

وكان ماسك اشترى منصة تويتر للتواصل الاجتماعي بـ44 مليار دولار وغيّر اسمها إلى إكس.

وردّ ماسك، أغنى رجل في العالم، على ألتمان بكلمة واحدة وكتب على إكس: "محتال".

وعلى الرغم من أنه أحد مؤسسي شركة "OpenAI" في 2015، فإن ماسك يهاجم باستمرار ألتمان ويتهمه، خصوصاً بتحريف المهمة الأساسية للشركة الناشئة وهي تطوير الذكاء الصناعي بطريقة معقولة.

ومنذ غادر ماسك "OpenAI" في 2018 أصبحت كبرى الشركات الناشئة في مجال الذكاء الصناعي.

وماسك هو أيضاً أحد الأطراف المنخرطة في سباق الذكاء الصناعي، ولا سيّما من خلال شركته الناشئة المتخصصة في الذكاء الصناعي، "إكس إيه آي"، التي أسسها في 2023.

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